Украинская армия нейтрализовала российское воинское формирование

Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области.

Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские источники отмечают, что ВСУ атаковали в тот момент, когда дивизия находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

В результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.

Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, блоггеры жалуются, что Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты.