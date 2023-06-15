О нас

Украинская армия нейтрализовала российское воинское формирование

Украинская армия нейтрализовала российское воинское формирование Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области.
Другие страны
15 июня 2023 г. 07:18
Украинская армия нейтрализовала российское воинское формирование

Украинские военные нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии Российской Федерации, которая размещалась в районе Кременной Луганской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Российские источники отмечают, что ВСУ атаковали в тот момент, когда дивизия находилась в одном месте и ожидала прибытия командующего 20-й общевойсковой армией РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова.

В результате удара HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.

Этот инцидент вызвал волну негодований в России. В частности, блоггеры жалуются, что Ахмедов и ему подобные командиры продолжают занимать свои посты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Rusiyanın hərbi birləşməsini zərərsizləşdirib

Самое важное

Сегодня исполняется вторая годовщина подписания Шушинской декларации
Сегодня исполняется вторая годовщина подписания Шушинской декларации
15 июня 2023 г. 00:09
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
Глава ИВ Губинского района освобожден от занимаемой должности
14 июня 2023 г. 20:19
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
Президент Ильхам Алиев принял Бинали Йылдырыма
14 июня 2023 г. 14:12
По итогам специального заседания Милли Меджлиса принято заявление в связи со 100-летием Гейдара Алиева
По итогам специального заседания Милли Меджлиса принято заявление в связи со 100-летием Гейдара Алиева
14 июня 2023 г. 14:10
На этой неделе 1 440 азербайджанских паломников совершат хадж
На этой неделе 1 440 азербайджанских паломников совершат хадж
14 июня 2023 г. 12:33
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана
Сахиба Гафарова: Общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил основу государственной независимости Азербайджана
14 июня 2023 г. 10:31
Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы
13 июня 2023 г. 22:46
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
Турецкий эксперт в эфире Haber Global: Наша цель - открыть генконсульство и в Ханкенди
13 июня 2023 г. 17:58
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
Турецкий политолог: За укрепляющееся азербайджано-турецкое братство мы обязаны лидерским качествам Эрдогана и Алиева 
13 июня 2023 г. 17:32
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением
13 июня 2023 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi