Украине выделят военную помощь в размере 350 миллионов долларов

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год предполагает, что на оказание Украине помощи в области безопасности будет выделено 350 млн. долларов.

Как передает Report со ссылкой на RBC, детали согласованного документа комитетами по делам вооруженных сил сената и палаты представителей конгресса США приводятся на сайте сенатского комитета.

"Разрешается выделение 350 млн долларов на оказание помощи Украине в области безопасности, включая оборонительное летальное вооружение", - говорится в отчете по итогам заседания.

В согласованном варианте имеется оговорка, согласно которой тратить разрешено лишь половину этой суммы. Расходование второй половины ограничивается до тех пор, пока глава Пентагона не заверит конгресс в том, что Украина предприняла значительные усилия для проведения институциональных реформ в оборонной сфере, "крайне важных для сохранения созданного потенциала по использованию оказанной помощи в области безопасности".