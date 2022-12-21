Украине выделят 100 млн евро помощи под гарантии Испании

Всемирный банк объявил о выделении помощи Украине в размере 100 млн евро под гарантии Испании.

Всемирный банк объявил о выделении помощи Украине в размере 100 млн евро под гарантии Испании.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе правительства королевства.

"Всемирный банк объявил о первом пакете помощи Украине на сумму 100 млн евро под гарантии Испании в рамках проекта "Улучшение здоровья и спасение жизни", - уточняется в коммюнике. - Финансовая поддержка Испании позволит запустить первую из трех программ помощи Украине, одобренных Всемирным банком".

Как пояснили власти королевства, средства будут направлены на восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам в Украине, а также на удовлетворение новых и неотложных потребностей в области здравоохранения.