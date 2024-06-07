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Украине нужно не менее $1,5 млрд для восстановления поврежденных электростанций

Украине нужно не менее $1,5 млрд для восстановления поврежденных электростанций Украине в этом году понадобится как минимум $1,5 млрд для того, чтобы восстановить поврежденные электростанции.
Другие страны
7 июня 2024 г. 01:23
Украине нужно не менее $1,5 млрд для восстановления поврежденных электростанций

Украине в этом году понадобится как минимум $1,5 млрд для того, чтобы восстановить поврежденные электростанции.

Как передает Report, об этом сообщил глава энергетической национальной компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире программы на YouTube-канале издания "Украинская правда".

"Есть разные оценки, на самом деле. Если говорить про 2024 год, я думаю, что $1,5 млрд, а может и больше - это не будет завышенной оценкой. Это мы говорим про ту существующую генерацию, которую необходимо было бы восстановить", - сказал он.

По словам Кудрицкого, приблизительно половина всего доступных мощностей по производству электроэнергии повреждена или уничтожена.

"Именно в этот момент у нас действительно исторический рекорд того, насколько низка мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях масштаб этих повреждений тоже глобальный. Можно сказать, что практически нет ни одной гидроэлектростанции, которая не была повреждена", - отметил глава "Укрэнерго".

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