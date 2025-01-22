Украине нужно $15-20 млрд для расширения военного производства

Украина нуждается в привлечении финансирования в размере до $20 млрд, чтобы расширить собственное военное производство.

Украина нуждается в привлечении финансирования в размере до 20 млрд долларов, чтобы расширить собственное военное производство.

Как предает Report, об этом заявил в интервью Bloomberg министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"В большинстве аспектов у нас больше возможностей, чем финансирования. Нам нужно найти от 15 млрд до 20 млрд долларов по всему миру, чтобы увеличить производство", - сказал он.

Министр указал на намерение Украины нарастить производство вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники. Сметанин также отметил, что экономика Украины, в значительной степени зависящая от иностранной помощи, может финансировать только половину своих потребностей в военном производстве.