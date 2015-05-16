​Украинцы собираются бойкотировать Facebook

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Группа активистов призывает украинских пользователей Facebook бойкотировать соцсеть из-за блокировки сообщений ряда украинцев, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В соцсети создана группа, в которой украинцев призывают деактивировать свой аккаунт на два дня - 18 и 19 мая.

"Марк Цукерберг дал абсолютно неадекватный ответ на просьбу более чем 50 тысяч украинских пользователей. Они просили его пересмотреть процесс жалоб в связи с массовыми банами мнений украинских лидеров ", – говорится в сообщении.

Организаторы акции хотят, чтобы в результате бойкота глава Facebook Марк Цукерберг публично извинился перед украинскими пользователями за "примитивный и неадекватный ответ на их просьбу".