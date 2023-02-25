Украинцы провели акцию перед штаб-квартирой ООН

Активисты украинской общины, проживающие в Нью-Йорке, США, провели акцию перед штаб-квартирой ООН.

Активисты украинской общины, проживающие в Нью-Йорке, провели акцию перед штаб-квартирой ООН.

Как сообщает американское бюро Report, что участники акции, пришедшие на площадь с флагами и плакатами с карикатурами на президента России Владимира Путина, потребовали справедливости от международной организации.

На митинге, который транслировался в прямом эфире ведущими местными СМИ, скандировались лозунги: "Путин - убийца", "Остановите путинский терроризм", "Уберите Путина с Украины", "Остановите войну".