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Украинцы могут пересечь границы Евросоюза с электронным документом

Украинцы могут пересечь границы Евросоюза с электронным документом Украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.
Другие страны
23 июля 2022 г. 15:50
Украинцы могут пересечь границы Евросоюза с электронным документом

Украинские беженцы получили право на пересечение границ Евросоюза с электронным документом Diia.pl.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте правительства Польши.

"Польша уведомила Европейскую комиссию о электронном документе, доступным для беженцев из Украины - Diia.pl документ, что подтверждает их законное пребывание на территории Польши и позволяет им путешествовать в пределах Европейского Союза, а также пересекать его внешние границы. Это первый полностью цифровой вид на жительство в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

После официального сообщения электронный документ Diia.pl, который есть у гражданина Украины или другого иностранца (чье пребывание на территории Республики Польша считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой стране), выступает как вид на жительство, который используется вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС. Он также позволяет передвигаться по Шенгенской зоне в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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