Украина заявила о готовности продолжать обмены пленными с Россией

Киев заинтересован в продолжении обменов пленными с Москвой и готов работать в этом направлении.

Киев заинтересован в продолжении обменов пленными с Москвой и готов работать в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Рада".

"Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных", - сказал он