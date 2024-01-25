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Украина заявила о готовности продолжать обмены пленными с Россией

Украина заявила о готовности продолжать обмены пленными с Россией Киев заинтересован в продолжении обменов пленными с Москвой и готов работать в этом направлении.
Другие страны
25 января 2024 г. 20:24
Украина заявила о готовности продолжать обмены пленными с Россией

Киев заинтересован в продолжении обменов пленными с Москвой и готов работать в этом направлении.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Рада".

"Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных", - сказал он

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Версия на английском языке MoD: Ukraine is ready to continue prisoner exchange with Russia
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: Rusiya ilə məhbus mübadiləsini davam etdirməyə hazırıq

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