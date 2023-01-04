Генпрокуратура Украины зарегистрировала более 60 тыс. военных преступлений РФ

С начала войны Украина зарегистрировала 62 210 военных преступлений РФ.

С начала войны Украина зарегистрировала 62 210 военных преступлений России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом отмечает пресс-служба Офиса генерального прокурора этой страны.

"Из них 60 477 - по поводу нарушения законов и обычаев войны, 67 - планирования, подготовки или развязывания и ведения агрессивной войны, 40 - пропаганды войны, 1 626 - другие", - отметили прокуроры.

Кроме того, в генпрокуратуре Украины указали, что было зафиксировано 17 335 преступлений против национальной безопасности.