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Украина запросила у союзников больше оружия для ускорения контрнаступления

Украина запросила у союзников больше оружия для ускорения контрнаступления Президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.
Другие страны
6 июля 2023 г. 05:12
Украина запросила у союзников больше оружия для ускорения контрнаступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью CNN.

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие и материальные средства для этого", - отметил Зеленский.

Он добавил, что медленная поставка вооружения может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", - сказал президент.

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