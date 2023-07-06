Украина запросила у союзников больше оружия для ускорения контрнаступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью CNN.

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие и материальные средства для этого", - отметил Зеленский.

Он добавил, что медленная поставка вооружения может привести к некоторым трудностям на фронте и замедлению контрнаступления.

"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем врагу время и возможность расставить больше мин и подготовить рубежи обороны", - сказал президент.