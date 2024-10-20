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Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила импорт у пяти стран.
Другие страны
20 октября 2024 г. 13:12
Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

Украина из-за нехватки электроэнергии в стране запросила импорт у пяти стран.

Как передает Report, об этом сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.

"Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 5 000 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 290 МВт", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" вновь призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество.

Отметим, что украинские власти признают, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области - Трипольская ТЭС.

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