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Украина закрыла свои порты для российских судов

Украина закрыла свои порты для российских судов В Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды этой страны.
Другие страны
1 января 2022 г. 13:24
Украина закрыла свои порты для российских судов

В Украине с 1 января 2022 года вступил в силу закон, запрещающий российским судам доступ во внутренние воды этой страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ был принят Верховной радой 3 декабря 2020 года.

Согласно документу, корабли под флагом России отныне не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Аналогичная мера введена в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах страны.

К внутренним речным водным путям на Украине относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.

Кроме того, введен запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавсредств, которыми владеют граждане России.

Российско-украинские отношения ухудшились из-за вооруженного конфликта в Донбассе в 2015 году.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya gəmilərinin Ukrayna daxili sularına daxil olması qadağan edilib

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