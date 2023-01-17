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Украина за семь месяцев закупила почти 1 600 беспилотников

Украина за семь месяцев закупила почти 1 600 беспилотников Украинские власти за семь месяцев подписали контракты на производство почти 1 600 дронов на сумму более 81 млн долларов.
Другие страны
17 января 2023 г. 02:12
Украина за семь месяцев закупила почти 1 600 беспилотников

Украинские власти за семь месяцев подписали контракты на производство почти 1 600 дронов на сумму более 81 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции "Производство БЛА: возможности и вызовы".

"Благодаря проекту "Армия дронов" в рамках платформы UNITED24 мы обеспечиваем наших военных лучшими "птичками" и стимулируем развитие украинских производителей БЛА. За семь месяцев существования проекта по запросу военных уже законтрактовано почти 1 600 дронов на 3,3 млрд гривен (более $81 млн). Часть из них - дроны украинских производителей", - приводит пресс-служба Минэкономики его слова.

По словам министра, рынок украинских БЛА обладает большим потенциалом.

"Вместе с правительственной командой мы системно работаем над тем, чтобы поддержать наших производителей и упростить многие бюрократические вопросы. Это позволит бизнесу развиваться", - добавил Михаил Федоров.

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