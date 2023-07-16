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Украина за полгода получила свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета

Украина за полгода получила свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета Западные партнеры с начала года предоставили Украине более $23 млрд для покрытия дефицита государственного бюджета.
Другие страны
16 июля 2023 г. 21:27
Украина за полгода получила свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета

Западные партнеры с начала года предоставили Украине более $23 млрд для покрытия дефицита государственного бюджета.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Благодарны международным партнерам, которые с начала года выделили более $23 млрд для финансирования дефицита бюджета", - написал он.

Исходя из данных, опубликованных премьером, за шесть месяцев с начала года расходы превысили поступления в бюджет примерно на $13 млрд. По его словам, приоритетом в расходах остается военный сектор, на втором месте - социальные программы.

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