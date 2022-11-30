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Украина вышла из соглашения СНГ в сфере пенсионного обеспечения

Украина вышла из соглашения СНГ в сфере пенсионного обеспечения Кабмин Украины вышел из соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в сфере пенсионного обеспечения, заключенного в Москве в 1992 году. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 07:08
Украина вышла из соглашения СНГ в сфере пенсионного обеспечения

Кабмин Украины вышел из соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в сфере пенсионного обеспечения, заключенного в Москве в 1992 году. Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.

Как передает Report, об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Совершен выход Украины из соглашения о гарантиях прав граждан стран - участниц СНГ в области пенсионного обеспечения, заключенного 13 марта 1992 года в Москве", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что соглашение было подписано в Москве 13 марта 1992 года. Его участниками являлись Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Соглашение предусматривает, что при установлении права на пенсию гражданам каждой из стран-участниц учитывался трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР.

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