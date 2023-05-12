Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Беларусью и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Беларусью и РФ и о прекращении действия соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным в

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Беларусью и РФ и о прекращении действия соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте президента Украины.

"Выйти из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, заключенного 15 апреля 1994 года в Москве. Прекратить действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, заключенного 3 августа 1994 года в Одессе. Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования", - говорится в документе.