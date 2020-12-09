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Украина вводит строгий карантин в январе

Украина вводит строгий карантин в январе Премьер страны назвал карантинные ограничения «зимними каникулами ради безопасности»
Другие страны
9 декабря 2020 г. 18:48

Медицинская система Украины выдерживает уровень заболеваемости коронавирусом, поэтому карантин будет ужесточен с 8 по 24 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"До конца года осталось три недели и на этот период правительство решило не вводить жесткий карантин. Медицинская система, по данным минздрава, выдерживает число больных, которые есть на сегодняшний день. В то же время сегодня нами будет принято решение по дополнительным ограничениям в следующем году… Нами было принято решение, что с 8 по 24 января следующего года на Украине будут внедрены усиленные карантинные ограничения. Назовем их зимними каникулами ради безопасности", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в том числе в период действия жестких карантинных ограничений будет запрещена работа учебных заведений кроме как детских садов и спецучреждений. Будет запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Также под запрет попадет работа любых рынков. Работа развлекательных заведений также будет полностью остановлена.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решили смягчить. Позднее карантин был продлен до конца этого года.

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