Украина ввела запрет на перевозки товаров в Иран

Украинская железнодорожная компания "Укржелдорога" ввела временный запрет на перевозки сельскохозяйственных товаров в Венгрию и всех товаров в Иран.

Украинская железнодорожная компания "Укржелдорога" ввела временный запрет на перевозки сельскохозяйственных товаров в Венгрию и всех товаров в Иран.

Как передает Report со ссылкой на сайт "Укржелдороги", ограничены перевозки в Венгрию пшеницы и меслина, кукурузы, семян подсолнечника и семян рапса для перевозчика ЗАО "MMV" (MMV Magyar Maganvasut Zrt.). Ограничение действует с 30 июня до 16 сентября.

Кроме того, с 29 июня и "до отмены" действует запрет на все грузовые перевозки в Исламскую Республику Иран.

29 мая Украина ввела против Ирана санкции сроком на 50 лет. По утверждению украинской стороны, причиной такого решения являются якобы поставки Ираном оружия России. Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном, прекращение транзита и полетов граждан Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, отказ от обслуживания их электронных платежей.