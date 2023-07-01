Украина ввела санкции в отношении более 190 физических и 291 юридического лица

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санк

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 июля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, указ №364/2023 опубликован на сайте главы Украинского государства в субботу.

"Президент ввел новые санкции против более 190 физических лиц и 291 юридического лица, в основном россиян, их заводов и компаний, а также грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в РФ, и ее владельца Тамаза Гаиашвили", - уточнил глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграм-канале.

Как сообщалось, грузинская авиакомпания Georgian Airways в середине мая возобновила рейсы в Россию, что вызвало акции протеста в Тбилиси.

В новый подсанкционный список вошли также руководители казанского завода "Электроприборзавод" Наиль Валиев и Равиль Мингалиев; руководитель Пермского национального исследовательского политехнического университета Василий Петров, начальник МЧС по Башкортостану Марат Латыпов, гендиректор "Прокси Технолоджи" Алексей Суслопаров и др.

Среди юридических лиц - "Научно-производственное предприятие "Салют", производящее корабельные радары; акционерное общество "Авиаремонт"; "Болховский завод полупроводниковых приборов", Автомобильный завод "ГАЗ", несколько нефте- и газоперерабатывающих предприятий, в том числе подконтрольных ЛУКОЙЛ и "Газпрому", и угольных компаний.