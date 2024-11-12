Украина ввела санкции против сервисных служб Шереметьево и Домодедово

Украина ввела новые санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России, в частности, против сервисных служб аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Украина ввела новые санкции против компаний, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России, в частности, против сервисных служб аэропортов Домодедово и Шереметьево.

Как передает Report, это следует из указа президента Украины Владимира Зеленского, опубликованного на его сайте.

Отмечается, что под санкции попадают такие компании, как "Домодедово эрпорт хэндлинг", "Шереметьево хэндлинг", "Газпромнефть-аэро Шереметьево", "Шереметьево ВИП" и "Топливо-заправочный комплекс Шереметьево".

Кроме того, в санкционный список включены "Аэрофлот техникс", "Новапорт трейдинг", "Газпромнефть-аэро", "Аэропорты Дальнего Востока", а также топливно-заправочные комплексы "Омск" и "Архангельск". Всего документ содержит 63 юридических лица. Ограничения против них установлены сроком на 10 лет.

Помимо этого, на сайте Зеленского опубликован еще один указ о санкциях против 15 физических лиц и 39 юридических. В частности, в санкционный список попал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Санкции против него и других физических лиц вводятся на 10 лет.

Согласно документу, среди 39 юридических лиц, также попавших под санкции сроком на 10 лет, значатся Специальное конструкторское бюро МО РФ, судостроительный завод "Море", компания "Техфлот".