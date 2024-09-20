Украина ввела санкции против КСИР и десятков юрлиц из ряда стран

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 42 юридических лиц и 6 физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 42 юридических лиц и 6 физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и РФ.

Как передает Report , документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Среди юрлиц в списке присутствуют Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), компании из Ирана, Китая и ОАЭ, связанные с производством высокотехнологичного оборудования, в том числе компонентов для беспилотников, российские производственные компании, военные части, научные и государственные учреждения.

Среди физических лиц в документе указан начальник Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ Александр Федорко.

Ограничительные меры предполагают блокирование активов, запрет деятельности на территории страны, прекращение торговых и финансовых операций с Украиной, запрет вывода капитала за пределы Украины и другие. Санкции вводятся сроком на 10 лет.