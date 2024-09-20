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Украина ввела санкции против КСИР и десятков юрлиц из ряда стран

Украина ввела санкции против КСИР и десятков юрлиц из ряда стран Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 42 юридических лиц и 6 физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и РФ.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 03:38
Украина ввела санкции против КСИР и десятков юрлиц из ряда стран

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 42 юридических лиц и 6 физических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ и РФ.

Как передает Report, документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Среди юрлиц в списке присутствуют Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), компании из Ирана, Китая и ОАЭ, связанные с производством высокотехнологичного оборудования, в том числе компонентов для беспилотников, российские производственные компании, военные части, научные и государственные учреждения.

Среди физических лиц в документе указан начальник Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ Александр Федорко.

Ограничительные меры предполагают блокирование активов, запрет деятельности на территории страны, прекращение торговых и финансовых операций с Украиной, запрет вывода капитала за пределы Украины и другие. Санкции вводятся сроком на 10 лет.

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