Украина ввела полный запрет на экспорт товаров в Россию

Кабинет министров Украины принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране.

Кабинет министров Украины принял постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России до прекращения военного положения в стране.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины, соответствующее решение правительство приняло по итогам заседания 27 сентября.

"Кабмин принял постановления "О запрете вывоза товаров с Украины на таможенную территорию Российской Федерации", постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения РФ недружественных действий против Украины. Предполагается запретить вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, страной назначения которых является РФ", - сообщили в минэкономики Украины.

По словам первого вице-премьера Юлии Свириденко, таким образом Украина продолжает санкционное давление против России.

"Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в Россию де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне", - уточнила она.