​Украина возобновляет межобластные перевозки и открывает спортзалы

В понедельник в Украине начался третий этап смягчения карантинных мер, который предполагает возобновление работы спортзалов и межобластных перевозок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в то же время, как отметили в Минздраве, по уровню заболеваемости не готовы к третьему этапу ослабления карантина Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Перечень послаблений обнародовало накануне руководство министерства здравоохранения. "С 1 июня - следующий этап смягчения карантинных мер. С понедельника будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - сказал глава ведомства Максим Степанов.

При этом он обратил внимание на необходимость соблюдения ряда условий, среди которых измерение температуры и обработка антисептиком на входе, нахождение только одного человека на площади 10 кв.м, запрет на многоразовые полотенца. К тому же, обязательно использование медицинских масок. По словам Степанова, на третьем этапе остается запрет на работу массажных кабинетов и СПА-зон.

С 1 июня планировалось возобновить все наземные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении, а с 15 июня - авиационное сообщение. Однако глава Минздрава уточнил, что 1 июня открывается межобластное сообщение только в тех регионах, где это позволяет эпидемическая ситуация. При этом, сказал он, в случае ухудшения местные власти могут принять решение о прекращении транспортного сообщения. Пока "Укржелдороги" сообщили о возобновлении движения 214 пригородных электричек в 10 областях, в частности, в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой.

С понедельника также открывается для посетителей зона отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС. Кроме того, с 1 июня по договоренности с Молдовой и Словакией Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с этими странами.