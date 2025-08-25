Украина ведет переговоры по закупке дополнительных немецких систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продолжении работы по усилению противовоздушной обороны страны, включая закупку дополнительных ЗРК IRIS‑T немецкого производства (современных зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности).

Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.

"Рад приветствовать с первым визитом в Киеве вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля. Обсудили усиление нашей противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы PURL по закупке американского оружия для нашей страны. Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставкам дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", - сообщил он.

Стороны обсудили усиление санкций против России и гарантии безопасности. Соответствующая дипломатическая работа продолжается, в том числе на уровне советников по национальной безопасности.

Зеленский выразил благодарность Германии за поддержку Украины и за крупнейшую по объему помощь среди европейских стран с начала конфликта с Россией.