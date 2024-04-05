Шмыгаль: Украина предлагает ввести запрет на авиатранзит в Россию и Беларусь

Украина предлагает в рамках санкционной политики ввести запрет на авиатранзит в Российскую Федерацию и Беларусь.

Украина предлагает в рамках санкционной политики ввести запрет на авиатранзит в Российскую Федерацию и Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в пятницу.

"Сегодня мы хотим предложить новую инициативу, новые санкции – запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора и усилить санкционное давление", - сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что январская договоренность стран Балтии об унифицированном применении санкций делает их более эффективными и действенными.