Шмыгаль: Украина предлагает ввести запрет на авиатранзит в Россию и Беларусь

Украина предлагает в рамках санкционной политики ввести запрет на авиатранзит в Российскую Федерацию и Беларусь.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс Украина", об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в пятницу.
"Сегодня мы хотим предложить новую инициативу, новые санкции – запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора и усилить санкционное давление", - сказал Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что январская договоренность стран Балтии об унифицированном применении санкций делает их более эффективными и действенными.