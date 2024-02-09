President
О нас

Украина в этом году получит от Нидерландов истребители F-16

Украина в этом году получит от Нидерландов истребители F-16 Украина получит истребители F-16 от Нидерландов уже в этом году.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 04:49
Украина в этом году получит от Нидерландов истребители F-16

Украина получит истребители F-16 от Нидерландов уже в этом году.

Как передает Report, об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич в интервью "Укринформу".

Дипломат не назвал точную дату поставок.

"Действительно, госпожа Оллонгрен (министр обороны Нидерландов - ред.) недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда именно нидерландские истребители будут готовы для передачи Украине, но, конечно, озвучивать это не будем", - сказал Карасевич.

Ранее глава минобороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила на своей странице в соцсети X, что Нидерланды увеличат до 24 единиц количество истребителей F-16, готовящихся к отправке в Украину.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna bu il Niderlanddan “F-16” qırıcıları alacaq

Самое важное

Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 18:36
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
8 февраля 2024 г. 16:15
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 12:19
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов
8 февраля 2024 г. 03:05
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
Си Цзиньпин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 01:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi