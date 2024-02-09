Украина в этом году получит от Нидерландов истребители F-16

Украина получит истребители F-16 от Нидерландов уже в этом году.

Украина получит истребители F-16 от Нидерландов уже в этом году.

Как передает Report , об этом заявил посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич в интервью "Укринформу".

Дипломат не назвал точную дату поставок.

"Действительно, госпожа Оллонгрен (министр обороны Нидерландов - ред.) недавно отметила, что Украина получит от Нидерландов истребители F-16 уже в этом году. Мы знаем, когда именно нидерландские истребители будут готовы для передачи Украине, но, конечно, озвучивать это не будем", - сказал Карасевич.

Ранее глава минобороны королевства Кайса Оллонгрен сообщила на своей странице в соцсети X, что Нидерланды увеличат до 24 единиц количество истребителей F-16, готовящихся к отправке в Украину.