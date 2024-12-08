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Украина увеличивает импорт электроэнергии

Украина увеличивает импорт электроэнергии Украина из-за нехватки электроэнергии вновь запросила ее поставки у пяти стран.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 16:07
Украина увеличивает импорт электроэнергии

Украина из-за нехватки электроэнергии вновь запросила ее поставки у пяти стран.

Как передает Report, об этом сообщило Минэнерго республики в Telegram-канале.

"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии общим объемом 13 000 МВт·ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 046 МВт", - говорится в сообщении.

В ведомстве вновь призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить свет, чтобы энергосистема страны оставалась в стабильном состоянии.

В минувшие сутки Киев импортировал электроэнергию в объеме 12 040 МВт·ч.

Отметим, что власти Украины признают, что страна с весны потеряла 9 ГВт генерации, что составляет около 50% всех ее мощностей. По данным премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, повреждено почти 90% всей тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.

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