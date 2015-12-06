Украина увеличит расходы на развитие вооружений на 30%

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Украина планирует увеличение расходов на развитие вооружений на уровне 30% в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава межведомственной комиссии по вопросам ОПК Олег Гладковский.

«Одно из основных направлений, куда планируется направить госфинансирование, — это обновление системы ПВО», — сказал он.

Проект госпрограммы, по его словам, уже подготовлен и передан в правительство.

«Мы ожидаем, что до конца года госпрограмма будет принята», — сказал он, отметив, что данный вопрос зависит от ситуации с принятием бюджета на будущий год.