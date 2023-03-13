Украина увеличила военный бюджет на более чем $14 млрд

Украинское правительство одобрило законопроект об увеличении бюджетных расходов на сумму в 537 млрд гривен ($14,68 млрд), большая часть этой суммы будет направлена на военные нужды.

Украинское правительство одобрило законопроект об увеличении бюджетных расходов на сумму в 537 млрд гривен ($14,68 млрд), большая часть этой суммы будет направлена на военные нужды.

Как передает Report , об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

"Правительство сегодня поддержало законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд гривен. Более 518 млрд гривен ($14,16 млрд) предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны, еще на 19 млрд ($520 млн) увеличить резервный фонд", - отметил он.

Д.Шмыгаль уточнил, что кабмин предлагает направить дополнительные средства на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования.

"Деньги выделят за счет поддержки западных партнеров", - подытожил украинский премьер.