О нас
Аудио новости

Украина требует провести анализ оснований членства России в Совбезе ООН

Украина требует провести анализ оснований членства России в Совбезе ООН Украина требует провести тщательный юридический анализ членства России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.
Другие страны
2 марта 2022 г. 18:33
Украина требует провести анализ оснований членства России в Совбезе ООН

Украина требует провести тщательный юридический анализ членства России в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"При крайне, мягко говоря, сомнительных обстоятельствах Россия оказалась в кресле постоянного члена Совета безопасности ООН. Почти 30 лет на эту проблему закрывали глаза и делали вид, что ничего не произошло. Хотя мы и раньше задавали соответствующие вопросы Секретариату ООН, как это они такое позволили, как это все могло произойти. Но наши запросы игнорировались. Нас хлопали по плечу и говорили, ну, вы же все понимаете... Так вот, больше мы ничего не понимаем, и ставим вопрос о тщательном, беспристрастном, правовом анализу того, на каких основаниях Российская Федерация остается постоянным членом Совета безопасности ООН", - подчеркнул Кулеба.

"Мы уверены, что когда этот юридический анализ будет проведен, то окажется, что, не побоимся этого слова, Россия в Совете безопасности ООН нелегитимна. Сейчас все зависит от принципиальности юристов Секретариата ООН и готовности полноценно исследовать этот вопрос", - отметил глава МИД Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
Подоляк: Ликвидированы более 3,5 тыс. российских военных, 200 взяты в плен
26 февраля 2022 г. 09:44
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
Идут бои за Киев: ВСУ оттесняют диверсионно-разведывательные группы из города
26 февраля 2022 г. 07:41
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету
26 февраля 2022 г. 12:30
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
Под Киевом сбит российский самолет, на борту которого находились более 100 десантников
26 февраля 2022 г. 03:42
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
Стало известно число убитых и раненых азербайджанцев в Украине
27 февраля 2022 г. 14:43
В Киеве начались уличные бои
В Киеве начались уличные бои
26 февраля 2022 г. 07:10
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
В Facebook запретят рекламу государственным СМИ России
26 февраля 2022 г. 09:08
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
Воевавший против Украины армянский военнослужащий взят в плен
26 февраля 2022 г. 12:16
Над Украиной сбит очередной российский самолет
Над Украиной сбит очередной российский самолет
26 февраля 2022 г. 05:07
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Украине
26 февраля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi