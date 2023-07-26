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Украина тестирует новые дроны с искусственным интеллектом

Украина тестирует новые дроны с искусственным интеллектом В Украине разрабатывают новые дроны-камикадзе, которые оснащены искусственным интеллектом. Они могут наносить удар по цели даже в случае потери связи с оператором.
Другие страны
26 июля 2023 г. 20:35
Украина тестирует новые дроны с искусственным интеллектом

В Украине разрабатывают новые дроны-камикадзе, которые оснащены искусственным интеллектом. Они могут наносить удар по цели даже в случае потери связи с оператором.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, возможность полета беспилотника без связи с оператором доступна благодаря программному обеспечению на основе ИИ, которое учитывает электронные преграды, стабилизирует беспилотник и удерживает его на заранее выбранной цели.

Автор материала побывал на полигоне, где увидел, как такой FPV-дрон с бомбой после потери связи с оператором из-за включения средств радиоэлектронной борьбы не упал на землю, а "разогнался к цели и уничтожил ее".

Такая технология позволит улучшить эффективность использования украинских дронов на фронте. По словам журналиста, беспилотники при потере связи могут атаковать даже те цели, которые находятся в движении.

Программное обеспечение с ИИ для БПЛА - это разработка Twist Robotics. Автор материала отмечает, что если такое ноу-хау приживется и будет достаточно дешевым, то это станет серьезным обновлением для украинского арсенала FPV-дронов.

В WP отмечают, что такую технологию разрабатывает все большее количество украинских компаний, пока крупные военные государства борются с этикой разрешения использовать машинный интеллект в бою.

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