Украина стала крупнейшим получателем помощи от США со времен Второй мировой войны

США оказали Украине финансовую помощь на сумму более 60 млрд долларов с начала боевых действий, что сделало Киев крупнейшим получателем помощи от Вашингтона со времен Второй мировой войны, когда союзники Соединенных Штатов получили средства на восстановле

США оказали Украине финансовую помощь на сумму более 60 млрд долларов с начала боевых действий, что сделало Киев крупнейшим получателем помощи от Вашингтона со времен Второй мировой войны, когда союзники Соединенных Штатов получили средства на восстановление в рамках "плана Маршалла".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла газета The Washington Post в результате анализа официальных данных Пентагона и Госдепа США.

Украина получила от США помощь в размере более 66,2 млрд долларов, из них - более 43 млрд долларов непосредственно военной помощи, отмечает издание. Вашингтон направил Киеву боевую технику из запасов Пентагона на общую сумму примерно 23,5 млрд долларов, взял на себя долгосрочные обязательства по поддержке Украины и финансированию производства вооружений в размере 18 млрд долларов и предоставил субсидии на закупку западного оружия на сумму 1,5 млрд долларов. Также США выделили Украине примерно 20,5 млрд долларов экономической и 2,6 млрд долларов гуманитарной помощи.

"Это запредельные цифры, - заявил газете сотрудник Брукингского института Майкл О'Хэнлон, напомнив, что по "плану Маршалла" европейские страны получили около 150 млрд долларов за три года, - Мы могли бы делать это [спонсировать Украину] вечно".

The Washington Post уточняет, что хотя объем помощи Украине является сравнительно небольшим по отношению к военному бюджету США в 1,77 трлн долларов, сумма остается внушительной по сравнению с финансовой поддержкой, которую США оказывают другим союзникам. Для сравнения, Соединенные Штаты в 2022 и 2023 году перечислили Израилю средства на сумму 8,6 млрд, Египту - 3,3 млрд, Иордании - 2,9 млрд долларов.

Крупнейшими донорами финансовой помощи Киеву по доле от ВВП стали страны Балтии. Эстония потратила на поддержку Киева 1,26% ВВП, Латвия - 1,09%, Литва - 0,95%. США в этом рейтинге находятся на 12 месте и тратят на помощь Украине 0,33% ВВП.