Украина сообщила об открытии 10 гуманитарных коридоров

Украинские власти в субботу будут проводить эвакуацию мирных жителей по 10 гуманитарным коридорам. \

Украинские власти в субботу будут проводить эвакуацию мирных жителей по 10 гуманитарным коридорам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"9 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

Вице-премьер уточнила, что из Мариуполя до Запорожья можно будет выехать на личном транспорте. Из Бердянска, Токмака, Энергодара и Мелитополя в Запорожье можно будет уехать как личным транспортом, так и автобусами.

Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, села горское Луганской области и Рубежного эвакуация будет проводиться до города Бахмут.