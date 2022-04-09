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Украина сообщила об открытии 10 гуманитарных коридоров

Украина сообщила об открытии 10 гуманитарных коридоров Украинские власти в субботу будут проводить эвакуацию мирных жителей по 10 гуманитарным коридорам. \
Другие страны
9 апреля 2022 г. 10:52
Украина сообщила об открытии 10 гуманитарных коридоров

Украинские власти в субботу будут проводить эвакуацию мирных жителей по 10 гуманитарным коридорам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"9 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

Вице-премьер уточнила, что из Мариуполя до Запорожья можно будет выехать на личном транспорте. Из Бердянска, Токмака, Энергодара и Мелитополя в Запорожье можно будет уехать как личным транспортом, так и автобусами.

Из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, села горское Луганской области и Рубежного эвакуация будет проводиться до города Бахмут.

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