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Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа

Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа Украина сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа, зафиксированной на частном подворье в Николаевской области.
Другие страны
7 декабря 2020 г. 18:46
Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа

Украина сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа, зафиксированной на частном подворье в Николаевской области.

Как передает Report, это следует из информации Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

Информация о вспышке была передана властями Украины в международное ведомство 5 декабря.

По данным министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в селе Кандыбино (Новоодесский район) на частном подворье заразились и умерли десять особей домашней птицы. Причиной болезни стал серотип вируса гриппа H5N1.

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