Украина сообщила о вспышке птичьего гриппа

Украина сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа, зафиксированной на частном подворье в Николаевской области.

Украина сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа, зафиксированной на частном подворье в Николаевской области.

Как передает Report, это следует из информации Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).

Информация о вспышке была передана властями Украины в международное ведомство 5 декабря.

По данным министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в селе Кандыбино (Новоодесский район) на частном подворье заразились и умерли десять особей домашней птицы. Причиной болезни стал серотип вируса гриппа H5N1.