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Украина снимет часть карантинных мер 22 мая

Украина снимет часть карантинных мер 22 мая

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце мая Украина переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая", - сказал Зеленский.

По его словам, на втором этапе снятия карантинных мер смогут возобновить работу отели. Также в стране снова возобновятся спортивные состязания, а школьники выпускных классов смогут в очной форме написать выпускные экзамены.

В настоящее время на Украине коронавирусом заразились 16 425 человек, погибли 439 пациентов.

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