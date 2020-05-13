Украина снимет часть карантинных мер 22 мая

Владимир Зеленский https://report.az/storage/news/cd2a06af5f3665e695c972da58406140/4254867b-0479-4bf2-90a2-79de45921b17_292.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце мая Украина переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая", - сказал Зеленский.

По его словам, на втором этапе снятия карантинных мер смогут возобновить работу отели. Также в стране снова возобновятся спортивные состязания, а школьники выпускных классов смогут в очной форме написать выпускные экзамены.

В настоящее время на Украине коронавирусом заразились 16 425 человек, погибли 439 пациентов.