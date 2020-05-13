Украина снимет часть карантинных мер 22 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце мая Украина переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
"Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая", - сказал Зеленский.
По его словам, на втором этапе снятия карантинных мер смогут возобновить работу отели. Также в стране снова возобновятся спортивные состязания, а школьники выпускных классов смогут в очной форме написать выпускные экзамены.
В настоящее время на Украине коронавирусом заразились 16 425 человек, погибли 439 пациентов.