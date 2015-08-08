Украина сможет увести у России "Шелковый путь", заявил Саакашвили

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Торговые потоки китайского проекта "Шелковый путь" следует направить через Ильичевский морской порт в Одесской области, заявил губернатор региона Михаил Саакашвили в интервью украинскому "5 каналу", информирует РИА Новости.

"Мы хотим все грузы, которые идут из Китая через Россию в Европу, перевести на Ильичевск", — сказал Саакашвили. По его словам, длительность перевозок в таком случае сократится с 30 до 9 дней.

Для реализации этого проекта, отметил Саакашвили, требуется лишь построить автомобильную трассу до города Рени на юго-западе Украины, возвести мост через Днестровский лиман, улучшить дорогу до Киева и убрать препоны в виде "коррупции, беспредела и олигархических интересов".