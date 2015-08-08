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    Украина сможет увести у России "Шелковый путь", заявил Саакашвили

    Грузовые потоки, которые идут в Европу из Китая через РФ, можно направить через порт Ильичевска, убежден Саакашвили

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Торговые потоки китайского проекта "Шелковый путь" следует направить через Ильичевский морской порт в Одесской области, заявил губернатор региона Михаил Саакашвили в интервью украинскому "5 каналу", информирует РИА Новости.

    "Мы хотим все грузы, которые идут из Китая через Россию в Европу, перевести на Ильичевск", — сказал Саакашвили. По его словам, длительность перевозок в таком случае сократится с 30 до 9 дней.

    Для реализации этого проекта, отметил Саакашвили, требуется лишь построить автомобильную трассу до города Рени на юго-западе Украины, возвести мост через Днестровский лиман, улучшить дорогу до Киева и убрать препоны в виде "коррупции, беспредела и олигархических интересов".

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