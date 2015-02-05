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    Украина считает лучшим для переговоров по Донбассу "киевский формат"

    Премьер-министр Украины отметил, что единственная цель Украины - это добиться мира

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает лучшим для переговоров относительно ситуации на Донбассе "киевский формат".

    Как передает Report, об этом он заявил на совместной с государственным секретарем США Джоном Керри пресс-конференции в Киеве.

    "Мы имели несколько форматов: Женевский, Нормандский. Убежден, что лучший формат - это Киевский формат, когда США, ЕС - Франция, Германия, и Украина сидят за одним столом и имеют единую, общую, сильную и твердую позицию", - подчеркнул Яценюк.

    При этом он отметил, что единственная цель Украины - это добиться мира.

    "Но мы никогда не предадим наши ценности и принципы, никогда не предадим своего достоинства и свободы. Мы никогда не будем ничего, что подрывает нашу независимость, территориальную целостность и суверенитет", - добавил Яценюк.

    Напомним, 6-8 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будет обсуждаться украинский кризис.

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