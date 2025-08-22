Украина с начала войны с РФ получила от ЕС чуть менее €170 млрд

О нас

22 августа 2025 г. 17:50
Европейский Союз с начала войны с Россией (с февраля 2022 года - ред.) выделил Украине €168,9 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

"€168,9 млрд составил общий объем помощи от Евросоюза и его стран-членов", - сказано в сообщении.

На закупки вооружений страны ЕС потратили €59,6 млрд, что включает как двусторонние поставки, так и закупки через Европейский фонд мира.

Почти 60% средств, или €22,7 млрд, доступных в рамках Плана ЕС для Украины, были направлены с начала реализации этого плана 1 марта 2024 года.

Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya ilə müharibənin başlanğıcından bəri Aİ-dən 170 milyard avroya yaxın vəsait alıb

