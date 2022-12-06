Украина с февраля направила на военные нужды более $30 млрд

Украина после начала боевых действий в стране в феврале выделила на нужды армии и безопасности более 30 млрд долларов.

Украина после начала боевых действий в стране в феврале выделила на нужды армии и безопасности более 30 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль, выступая на заседании правительства.

"За время войны на финансирование армии и сектора безопасности правительство выделило 1 трлн 130 млрд гривен ($30,6 млрд - ред.)", - сказал Шмыгаль, видеозапись выступления которого было размещено в его Telegram-канале.

По словам премьера, начиная с февраля власти Украины выделили на зарплаты военным и сотрудникам других силовых структур 770 млрд гривен ($20,85 млрд -ред.). На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружений украинские власти выделили 176,2 млрд гривен ($4,77 млрд – ред.), что больше, чем в целом за последние 10 лет, уточнил Шмыгаль.

Премьер добавил, что в бюджете Украины на 2023 год выделено 300 млрд гривен ($8,12 млрд) на закупку, модернизацию и ремонт оружия и военной техники.