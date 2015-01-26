​Израиль предложил свое посредничество между Россией и Украиной

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Израиля Авигдор Либерман сообщил, что Израиль готов быть посредником между Россией и Украиной для нормализации отношений двух стран, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Либерман назвал нейтралитет, избранный его страной, хорошей основой для такого посредничества.

"Нейтралитет Израиля по поводу российско-украинского конфликта — наиболее разумная позиция. Она не означает пассивность. У нас добрые отношения с обеими сторонами: и в Москве, и в Киеве нам доверяют", - отметил глава МИД.

По его словам, Израиль не вводил санкций в отношении России, а израильские власти изначально отказались от оценок внутриполитического кризиса на Украине.

Ранее стало известно, что глава МИД Израиля 26 января проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, в ходе которых стороны собираются обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, перспективу палестино-израильского урегулирования, а также иранскую ядерную проблему.