Украина решила выйти из таможенного соглашения в рамках СНГ

Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте правительства. Соответствующий законопроект был внесен кабинетом министров.
Об этом передает Report со ссылкой на РБК.
"Это один из ряда законопроектов, направленных на приведение договорно-правовой базы в соответствие с актуальным состоянием отношений в рамках СНГ. Законопроект разработан по результатам анализа международных договоров Украины, проведенного в соответствии с указом президента Украины", - говорится в сообщении.
Украина решила выйти из таможенного соглашения в рамках СНГУкраина решила выйти из таможенного соглашения в рамках СНГ Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте правительства. Соответствующий законопроект был внесен кабинетом министров. Об этом передает Report с
Другие страны
18 июля 2022 г. 20:06
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Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте правительства. Соответствующий законопроект был внесен кабинетом министров.