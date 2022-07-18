Украина решила выйти из таможенного соглашения в рамках СНГ

Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте правительства. Соответствующий законопроект был внесен кабинетом министров. Об этом передает Report с

Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте правительства. Соответствующий законопроект был внесен кабинетом министров.



Об этом передает Report со ссылкой на РБК.



"Это один из ряда законопроектов, направленных на приведение договорно-правовой базы в соответствие с актуальным состоянием отношений в рамках СНГ. Законопроект разработан по результатам анализа международных договоров Украины, проведенного в соответствии с указом президента Украины", - говорится в сообщении.

