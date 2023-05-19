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Украина разрешит транзит аммиака из РФ при условии расширения зерновой сделки

Украина разрешит транзит аммиака из РФ при условии расширения зерновой сделки Украина согласится на транзит российского аммиака по своей территории, если в зерновую сделку включат больше украинских портов и расширят спектр экспортируемых товаров,
Другие страны
19 мая 2023 г. 21:08
Украина разрешит транзит аммиака из РФ при условии расширения зерновой сделки

Украина согласится на транзит российского аммиака по своей территории, если в зерновую сделку включат больше украинских портов и расширят спектр экспортируемых товаров.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил источник в правительстве Украины.

"Мы заявляем следующее - если в сделку будет включен аммиакопровод, то Украина должна будет получить некоторые дополнительные вещи, которые будут отвечать нашим национальным интересам, что подразумевает расширение географии соглашения и списка товаров", - сказал правительственный источник.

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