Украина разрешит транзит аммиака из РФ при условии расширения зерновой сделки

Украина согласится на транзит российского аммиака по своей территории, если в зерновую сделку включат больше украинских портов и расширят спектр экспортируемых товаров,

Украина согласится на транзит российского аммиака по своей территории, если в зерновую сделку включат больше украинских портов и расширят спектр экспортируемых товаров.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил источник в правительстве Украины.

"Мы заявляем следующее - если в сделку будет включен аммиакопровод, то Украина должна будет получить некоторые дополнительные вещи, которые будут отвечать нашим национальным интересам, что подразумевает расширение географии соглашения и списка товаров", - сказал правительственный источник.