Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Беларусью

Правительство Украины в одностороннем порядке отказалось от соглашения о свободной торговле с Беларусью.

Правительство Украины в одностороннем порядке отказалось от соглашения о свободной торговле с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на сайт Минэкономики Украины, запрет на торговлю с Россией продлен до конца января 2024 года.

Правительство одобрило законопроект о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Беларуси о свободной торговле и ряда других документов, которые касаются этого вопроса. Замминистра Тарас Качка заявил, что почти два года никакой торговли между Украиной и Беларусью, а также Россией не существует. По его словам, власти своими решениями приводят "договорно-правовую базу в соответствии с реалиями".

Правительство Украины весной 2022 года приняло постановление о запрете на ввоз товаров из РФ. Как ранее отмечала министр экономки Юлия Свириденко, таким образом было юридически закреплено фактическое прекращение торговых отношений с Россией.