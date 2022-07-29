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Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью

Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Беларусь о внутреннем судоходстве.
Другие страны
29 июля 2022 г. 20:11
Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью

Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Беларусь о внутреннем судоходстве.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодня денонсировано соглашение с правительством Беларуси о судоходстве по внутренним водным путям. Это соглашение было подписано в 1998 году.

Данный документ разрешал перевозки пассажиров и грузов между портами Украины и Беларуси, а также транзитные перевозки по внутренним водным путям обеих стран.

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Версия на английском языке Ukraine terminates shipping agreement with Belarus

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