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Украина разорвала ряд соглашений с несколькими странами

Украина разорвала ряд соглашений с несколькими странами Верховная рада на очередном заседании прекратила действие перечень соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном, Сирией, а также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.
Другие страны
23 августа 2023 г. 18:30
Украина разорвала ряд соглашений с несколькими странами

Верховная рада на очередном заседании прекратила действие перечень соглашений с Россией, Беларусью, Ираном, Сирией, а также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Как передает Report, об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, парламентарии одобрили прекращение действия соглашения между Украиной и Сирией об избежании двойного налогообложения, также Украина вышла из аналогичного соглашения с Ираном. Власти Украины прекратили действие соглашения между Украиной и РФ о международном автомобильном сообщении. Кроме того, депутаты разорвали соглашение между Украиной и Беларусью о трудовой деятельности и социальной защите граждан.

Был также осуществлен выход из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ, однако Железняк не уточнил, из каких именно.

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