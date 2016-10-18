Украина расширила санкционные списки российских юридических и физических лиц

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко опубликовала расширенный санкционный список российских юридических и физических лиц.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, прежний санкционный список, включавший ранее 104 юридических лица, пополнился 167 компаниями. Список физических лиц из 347 человек увеличился еще на 335 человек.

Список юридических лиц пополнился компаниями Рособоронэкспорт, Ростех, "Ижмаш", "КамАЗ" и другими.

В список физических лиц включены лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и другие.