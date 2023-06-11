Украина расширила санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 июня, расширил санкции против России и связанных с ней людей. В санкционный список попали 178 физических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающие расширение санкций против РФ. В санкционный список попали 178 физлиц.

Как сообщает Report , соответствующий указ размещен на сайте Офиса украинского лидера.

Глава государства своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении еще 178 физических лиц.

"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - отмечается в документе.

Большинство попавших в список лиц имеют российское гражданство. Среди подсанкционных лиц - большинство российские судьи, в том числе судьи конституционного суда РФ.