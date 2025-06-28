Украина рассекретила данные о запасах природных ископаемых

Украина сняла гриф "Секретно" на определенный перечень полезных ископаемых, в том числе и критические минералы, который был пережитком еще с советских времен.

Украина сняла гриф "Секретно" на определенный перечень полезных ископаемых, в том числе и критические минералы, который был пережитком еще с советских времен.

Как передает Report, об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

"Гриф отменен, сейчас мы завершаем все бюрократические процедуры для того, чтобы уже можно полноценно без этого барьера работать дальше с инвесторами, работать с бизнесом", - сказала она на "Форуме государства и бизнеса: от диалога к партнерству".

Гринчук отметила, что с помощью Европейского банка реконструкции и развития ведется также активная работа по цифровизации геологической информации, потому что огромное ее количество находится в бумажном виде.

"Сейчас проводим дополнительные переговоры с DFC для того, чтобы расширить этот проект. Мы оцифровали 6 тысяч геологических отчетов. Сейчас продолжаем: буквально неделю назад было подписано соглашение о втором этапе, и следующие 60 тыс. книг с геологической информацией будут оцифрованы в ближайшей перспективе", - отметила министр.

Она также напомнила, что совместно с Минэкономики на основе перечней стратегического и критического сырья, определенных в Европейском Акте о критическом сырье, US Defense Production Act и President Trump Executive Order, сформированы национальные перечни таких минеральных ресурсов.

"И подготовили также перечни минералов, сделки по которым будут реализовываться через аукционы или через соглашения о разделе продукции. Очень надеюсь, что в ближайшие две недели мы получим решение в правительстве по этим очень важным документам", - сообщила Гринчук.