Украина рассчитывает в декабре получить до $8,5 млрд международной помощи

Украина ожидает, что в декабре получит финансовую помощь от иностранных партнеров на сумму 8,5 млрд долларов.

Украина ожидает до конца декабря получить финансовую помощь от международных партнеров на сумму 8,5 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный на пресс-конференции в четверг.

Согласно предоставленной им информации, международная помощь включает средства в рамках механизма Евросоюза Ukraine Facility (более 4 млрд евро), седьмой транш кредита МВФ (1,1 млрд доллара), а также около 3 млрд долларов от других партнеров.

В целом, за 2022-2024гг объем финансирования, привлеченного Украиной от международных партнеров, составил 106 млрд долларов США.